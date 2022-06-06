Haberler Sivasspor Çalımbay tamam

Çalımbay tamam

Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay’la görüşmelerinde büyük bir aşama kaydetti. Yiğidolar’ın Çalımbay’la el sıkıştığı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Çalımbay tamam
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupada tarih yazan teknik direktörü Rıza Çalımbay'la yeniden anlaşmak üzere. Kırmızı-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay'la sözleşme yenileme görüşmelerinde büyük oranda el sıkıştı. Daha önce takımda devam etmek için transfer şartı öne koyan 59 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sözleşme yenileme görüşmeleri sıkı bir şekilde sürüyordu. Kırmızıbeyazlı kurmayların, başarılı teknik direktörleriyle yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi. Sivasspor'a tarihi başarılar kazandıran Rıza Çalımbay'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Çalımbay'ın imzasının ardından ise yeni sezon için transfer çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
DİĞER
Dadı dizisinin Duygu’su sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Gökçe Bilgebay güzelliğiyle büyüledi!
Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Neredeyse her gün konser veriyor...
F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi
Jesus devreye girdi! Transferde flaş gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'da Rıza Çalımbay tamam
Fajr’a yeni teklif
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor 00:47
O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu 00:46
F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi F.Bahçe'de Samba rüzgarı! Jesus listeyi verdi 00:46
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 00:45
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın özeti 00:45
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber! 00:44
Daha Eski
Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? 00:44
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... 00:44
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... 00:44
Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! Eski Galatasaraylı yıldızı listesine aldı! 00:44
U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) 00:43
Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp 00:43