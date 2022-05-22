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Prova Yiğido'nun

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Sivasspor ile Kayserispor’un ligin son haftasındaki randevusunda, kazanan 2-1’lik skorla Yiğidolar oldu

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Prova Yiğido'nun

Ligin son haftasında Sivasspor evinde ağırladığı Kayserispor'u mağlup etti. 26 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak iki ekibin mücadelesinde Felix ve Kerem Atakan'ın golleriyle galibiyete uzanan Sivasspor, sezonu 54 puanla noktaladı. Maçtaki tek sayısı Cardoso'dan gelen sarı-kırmızılılar ise 47 puanda kaldı.

ANADOLU KAZANACAK

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini değerlendirdi. Her iki başkan da sonuçta kazanının Anadolu futbolu olacağını ifade etti.

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