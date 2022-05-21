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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak

Kayserispor’u sahasında 2-1 yenen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından, kupa finaline odaklandıklarını belirterek, “Tüm hedefimiz kupaydı. Onda da istediğimiz yere geldik, final oynayacağız. Tek hedefimiz final maçını kazanmak” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:13
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz final maçını kazanmak

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 14. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Mücadele bizim açımızdan gayet iyi geçti. Hemen hemen her oyuncumuzu oynattık. Böyle bir rotasyona girmemiz gerekiyordu çünkü 5 gün sonra maçımız var. En ufak sakatlığın bile hemen iyileşme şansı yok. Bu nedenle U-19'dan aldığımız genç arkadaşlarımıza şans verdik. Maçın başından sonuna kadar hepsi de çok iyi oynadılar. Maçı da iyi bir şekilde kazandık" dedi.

"İNŞALLAH YİNE AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Her iki takımın zaten kafasında perşembe günü oynanacak maç var. Onlar da rotasyon yaptı, biz de. Ama onların takımı daha tecrübeli oyunculardan kuruluydu. Sadece bu maç için değil, tüm sezon için ben takımımdan memnunum. Çünkü biz ligi en erken açan takımız. Herkes tatildeyken biz maç yaptık. Avrupa kupası ve lig maçları oynadık. Bu nedenle zaman zaman sıkıntılar ve sakatlıklar da oldu ama hiç bırakmadık. Bir hedefimiz olması gerekiyordu. İki sezondur takımımızı Avrupa'ya götürdüm. Bu sezonda inşallah kupayı alırsak yine Avrupa'ya gideceğiz. Bu nedenle tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha iyi yerde bitirebilirdik. Ama tüm hedefimiz kupaydı. Ondada istediğimiz yere geldik, final oynayacağız. Tek hedefimiz final maçını kazanmak" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Deneyimli çalıştırıcı, Kayseri maçının dostluk içerisinde geçeceğini de vurgulayarak, "Eski şeyler artık kurcalanmadan bugüne bakıp dostça kardeşçe oynamamız gerekiyor. İki tane Anadolu takımı var. Bu hem bizim hem de Kayserispor için gurur verici bir durum. 133 takım bu yarışa girdi. Tüm takımlar gitti ve iki takım kaldı. Belki de bizim on mislimiz para harcayan takımlar var. Onlar olamıyorlar ama küçük bir bütçe ile kadro darlığına rağmen o takımların arasından sıyrılıp şu anda final oynuyoruz. Bu bizim için gurur verici bir durum. Maçımız dostluk ve kardeşlik içerisinde geçecek ve hakikaten kazanacağız. Bu bizim için önemli. Tarihimizde ne final nede kupa var. Bu nedenle bizim için daha önemli. Kazanmak için kapasitemizin üzerine çıkacağız" diye konuştu.

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