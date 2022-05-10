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Afgan Yiğido iddialı

Sivasspor fanatiği Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, dev yarı finali izlemek için Afganistan'dan Sivas'a geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Afgan Yiğido iddialı
Sivasspor fanatiği Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, dev yarı finali izlemek için Afganistan'dan Sivas'a geldi. Turkman, geçtiğimiz senelerde de Vali Salih Ayhan ve Sivas Radyo Televizyonu aracılığı ile Afganistan'dan Sivas'ın maçına gelmişti. 3 yıl sonra tekrar gelen Eyoub, "Afganistan'da yaşarken de Sivasspor'u tutuyordum. Futbolcu abilerimiz, Rıza Hocam ve takımımızla kupa maçını alacağız. Çok heyecanlıyım Sivasspor 3 gol atar. Umarım Sivasspor kupayı alır" ifadelerini kullandı.
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