Tarihi bir maç

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada yarı final rövanşında 11 Mayıs'ta karşılaşacakları Alanya'yı yenerek adlarını finale yazdırmayı hedeflediklerini belirtti. Ligde K.Paşa, kupada Alanya'yla iki önemli maça çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, "İlk maçta 2-1 yendiğimiz Alanya ile hem Sivasspor'un tarihi açısından, hem bizim, hem de camia için çok önemli bir maç oynayacağız. K.Paşa'yı yenip, Alanya maçına daha güvenli çıkmamız gerekiyor. Taraftarlarımız Alanya maçına lig maçındaki gibi gelirse bizim için sıkıntı olur. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla Alanya maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.