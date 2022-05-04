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Varsa yoksa Türkiye Kupası

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupada ilk maçta 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçı rövanşında Sivas’ta turu geçip final ve ardından kupayı kazanarak tarih yazacaklarını söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Varsa yoksa Türkiye Kupası
Sivasspor, Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazmak istiyor. Yarı finalin ilk maçında Alanya'dan 2-1'lik galibiyetle döndüklerini hatırlatan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim takım ligin en yaşlı takımı ama çok azimli, istekli arkadaşlarımız var. Çok güzel şeyler yapan bir takım. Taraftarın manevi destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Bizim için lig önemli ama esas önemli olan kupa. Alanya maçına odaklandık. Tarihi bir şey olacak. Takım finale kalacak. Ondan sonra inşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle bir hedef varken, destek vermek gerekiyor. Ancak maalesef bu desteği taraftar açısından bulamıyoruz" diye taraftardan destek istedi.
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