Sivassporlu futbolculardan Galatasaray maçı sonrası hatıra pozu! "Bayram şekeri"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 44'te Mustapha Yatabare, 49'da Ulvestad ve 64'te Ahmet Oğuz attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.
Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Bayram şekeri' notu eklendi.
Bayram şekeri 🍬🍬🍬 pic.twitter.com/XEEwX4k3ab— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) May 1, 2022