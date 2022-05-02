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Sivassporlu futbolculardan Galatasaray maçı sonrası hatıra pozu! "Bayram şekeri"

Galatasaray ve Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Sivasspor, NEF Stadı'nda galibiyet pozu paylaştı ve 'Bayram şekeri' notunu düştü. İşte o patlaşım...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:09
Sivassporlu futbolculardan Galatasaray maçı sonrası hatıra pozu! "Bayram şekeri"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 44'te Mustapha Yatabare, 49'da Ulvestad ve 64'te Ahmet Oğuz attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, 'Bayram şekeri' notu eklendi.

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