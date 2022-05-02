Mükemmel oynadık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan başarılı çalıştırıcı, "Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. Galibiyet için, puan için oynadık. Oyuncularım bunu iyi yaptı. Galatasaray da istekli ve arzuluydu. Çok güzel bir lig maçı oldu. Mağlup duruma düşsek de oyunu bırakmadık ve sonuna kadar mücadele ettik. Bütün oyuncularım kapasitelerinin üzerine çıktı. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarları müthiş destek verdi. Bu zorlu zamanda Galatasaray'dan maç koparmak kolay değil, biz bunu başardık" dedi.