Demir yumruk

Demir Grup Sivasspor, 34. Haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle maça hızlı başlarken 10. dakikada Bafetimbi'nin golüyle öne geçmeyi başardı. Ancak Sivas oyunu dengeledi ve 44. dakikada Yatabare ile skoru da dengeledi. İkinci yarı 1-1 tamamlanırken Ulvestad eşitliği bozan isim oldu: 2-1. Kerem'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Gomis ağlara yolladı ve skor bir kez daha eşitlendi. Ancak Sivas'ın buna itirazı vardı.

GALATASARAY'I GEÇTİ

Semih Kaya'nın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ahmet Oğuz sağ çaprazdan müthiş bir vuruş yaptı ve 64. dakikada hem skoru belirledi hem de galibiyeti Sivasspor'a getirdi: 3-2. Galatasaray'ı Süper Lig tarihinde deplasmanda ilk kez yenen ve ilk kez 3 gol birden atan konuk ekip, puanını 48'e çıkardı ve Galatasaray'ın üzerine, 11. sıraya çıktı. Evinde 5 maç sonra yenilen Cimbom ise 34. Haftayı 13. sırada tamamladı. Gelecek hafta Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek, Sivas ise Kasımpaşa'yı...

10 NUMARA GOLCÜ

Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getiren Yatabare bu sezon 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, bu performansıyla, Sivasspor formasıyla üst üste üç sezon 10 ve üstü gol atan 3 oyuncu (Diğerleri Chahechouhe ve Mehmet Yıldız) arasına girdi.