Yiğido destanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezonun yarı finalisti Alanyaspor, Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'u yarı finalin ilk ayağında Alanya'da ağırladı. Maça hızlı başlayan taraf olan Akdeniz ekibi 6'da yıldız forveti Emre Akbaba'nın bu sezon ağ lara bıraktığı 12. golüyle öne geçti. Yiğidolar, 32'de beraberliği sağladı. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında topa iyi yükselen Yatabare, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi 1-1.

DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda 59'da Sivasspor'un beraberlik golünü atan Yatabare, hakemin faul kararına itiraz edip topa vurdu ve ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında birçok fırsattan yararlanamayan ve 89'da Fatih'le bir topu da direkten dönen Alanya ekibi, 90+2'de yıkıldı. 79'da Erdoğan'ın yerine giren Kerem Atakan, ceza sahası dışından klas bir vuruşla maçın sonucunu ilan etti: 1-2.

PRENS KEREM

Alanyaspor'da Sivasspor'un final kapısını aralayan golü atan, Rıza Çalımbay'ın prenslerinden 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, bu sezon oynadığı 22 maçta 2 gol, 2 asist yaptı. Kesgin, Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterdiği 4 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.

OYUNDAN HİÇ KOPMADIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanya'da kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çalımbay, "Gol yiyip başladık ancak hiç oyundan kopmadık. 10 kişi nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık" diye konuştu. Rıza Çalımbay, Yatabare'nin böyle bir maçta kırmızı karta görmesine de tepki gösterdi.

DAHA BİTMEDİ

Alanyaspor'un 22 yaşındaki genç orta sahası Umut Güneş, yenilmelerine rağmen umutlu konuştu. Güneş, "Maça iyi başladık, erken bir gol bulduk. Golden sonra biraz konsantrasyon problemi yaşadık. Hiçbir şey bitmedi, Sivas'ta bir 90 dakika daha oynayacağız" dedi.

DEPLASMAN GOLÜ YOK

Yarı finalin ilk ayağında Sivasspor, 2-1'lik galibiyetle avantajı kaptı. Rövanşta deplasman golü avantajı yok. Sivas'taki rövanş karşılaşmasında Alanyaspor'un tek farklı galibiyetinde on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda finale yükselecek takım, penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek.