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Sivasspor’da Türkiye Kupası mesaisi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:26
Sivasspor’da Türkiye Kupası mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın Serik'te yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya geçerek kampa girecek.
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