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Ziya Erdal, Sivasspor’da bu sezon siftah yaptı!

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Ziya Erdal, Hatayspor'a karşı kaydettiği golle sezonun sifathını yaptı. Tecrübeli futbolcu ligde geride kalan 32 haftada gol sevinci yaşayamamıştı. Ziya'nın attığı bu golle Sivasspor karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:01
Ziya Erdal, Sivasspor’da bu sezon siftah yaptı!

DG Sivasspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Ziya Erdal, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'da Ziya Erdal attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ilk kez ağları sarstı.

Maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Erdal, 28. dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Ziya Erdal böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan Ziya, 9 kez de ilk 11'de görev aldı. Ziya, 818 dakika oyunda kaldı.

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