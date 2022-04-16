Haberler Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Alınan 1 puan gayet iyi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Alınan 1 puan gayet iyi"

Spor Toto Süper Lig haberleri: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının gösterdiği mücadele ve oynadığı futboldan memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, alınan 1 puanın iyi olduğunu ifade etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:17
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Alınan 1 puan gayet iyi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A.Hatayspor maçında takımının oynadığı futboldan memnun olduğunu söyleyerek, "Bu sıcakta, bu atmosferde ve karşımızdaki takım da iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Alınan 1 puan hakikaten iyi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya üç puan hedefiyle çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Maçın başında da belli ettik, tek amacımız buradan puan ve puanlarla gitmekti. Bütün amacımız tabii ki 3 puanla alıp gitmekti ama maalesef 1 puan aldık. Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. Yani hep atak oynadık. Tabii ki pozisyonda yedik ama hepsini çok iyi şekilde karşıladık. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı; Sivas biliyorsunuz çok soğuk, böyle bir yerden geldik. Ama buraya geldiğimizde de hakikaten yaz havası, mükemmel bir hava, çok sıcak. Onun için iki takım da çok güzel mücadele ettiler maçın başından sonuna kadar. Bizim de amacımız puan ve puanlar almaktı. Kadromuzu da biraz değişik şekilde çıkardık. Belki kimsenin beklemediği şekilde çıkardık. Hepsi çok güzel mücadele ettiler. Hepsi elinden gelenleri yaptılar."dedi.

"BEN TAKIMIMDAN MEMNUNUM"

"Önlerinde bir kupa maçının olduğunu ve o maçta da yine bu şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Çalımbay, "Çok güzel de pozisyonlarımız vardı. Bir tanesinden ancak yararlanabildik. Öbürlerinden maalesef özellikle ikinci yarı girdiğimiz bazı pozisyonlar var, onları değerlendiremedik. Bu sıcakta, bu atmosferde ve karşımızdaki takım da iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Alınan 1 puan hakikaten iyi. Bizim önümüzde kupa maçımız var. Yine aynı böyle sıcak bir havada oynayacağız ve bu maçı oynamamız da o maç için iyi bir avantaj oldu. Ben takımımdan memnunum. Gerçekten oynayan arkadaşlarımız, yeni oynayan arkadaşlarımız dahil, mesela Aaron, 1 buçuk yıl sonra ilk defa bir lig maçı oynadı ve gayet iyiydi. O yüzden de bütün amacımız, şu anda Alanyaspor ile oynayacağımız bu maçta iyi bir avantaj yakalayıp, ikinci maçı da kazanıp ve ondan sonra da final oynamak" şeklinde konuştu.

DİĞER
Gömleğinin düğmelerini açtı! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesi ile gündemde!
300 milyon TL destek! Başkan Erdoğan talimat vermişti! TOGG için özel hazırlık bugün başladı
"Gerçeklerin farkına varmalıyız"
Beşiktaş'ın yıldızına Rennes kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziya Erdal Sivasspor’da siftah yaptı!
Hatayspor ve Sivasspor yenişemedi!
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi” Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi” 17:17
Elche evinde farklı kazandı Elche evinde farklı kazandı 17:12
Ömer Erdoğan'dan Sivas maçı sözleri! Ömer Erdoğan'dan Sivas maçı sözleri! 17:11
Ziya Erdal Sivasspor’da siftah yaptı! Ziya Erdal Sivasspor’da siftah yaptı! 17:00
Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta? 16:58
Manchester United - Norwich City maçı CANLI İZLE Manchester United - Norwich City maçı CANLI İZLE 16:57
Daha Eski
Trabzonspor açıkladı! İşte Hüseyin'in son durumu Trabzonspor açıkladı! İşte Hüseyin'in son durumu 16:53
Tottenham evinde Brighton'a boyun eğdi Tottenham evinde Brighton'a boyun eğdi 16:39
Bakan Kasapoğlu: İstanbul sporda önemli bir destinasyon Bakan Kasapoğlu: İstanbul sporda önemli bir destinasyon 16:30
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16:30
Yusuf'un 6 maçlık serisi bitti Yusuf'un 6 maçlık serisi bitti 16:30
Metin Öztürk: Kazanan Galatasaray olsun Metin Öztürk: Kazanan Galatasaray olsun 16:17