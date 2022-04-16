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Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Sivasspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Hatayspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor - Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Sivasspor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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