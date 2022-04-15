Hedef final

Hatayspor'a konuk olacak Sivasspor, Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Türkiye Kupası maçı için de Hatay maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya'ya gideceğiz. Nasıl ki Adana Demirspor maçında kıran kırana mücadele ettiysek, daha da onun üstüne çıkıp oradan iyi bir şekilde ayrılalım. Final için ilk maçtan iyi bir avantajla ayrılırsak, rövanşta da iyi oynayıp finale kalmak istiyoruz. Amacımız bundan önceki sezonları nasıl iyi şekilde bitirdiysek bu sezonu da ligde ve kupada iyi şekilde bitirmek" diye iddialı konuştu.