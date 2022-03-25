Sakatlıklar çok etkiledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Ligde istikrarsız bir tablo çizmelerinin nedenini sakatlıklara bağlayan Çalımbay, "İnanılmaz sakatlıklar yaşadık. Alternatiflerimiz olsaydı ligde bambaşka yerde olurduk" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Ligde istikrarsız bir tablo çizmelerinin nedenini sakatlıklara bağlayan Çalımbay, "İnanılmaz sakatlıklar yaşadık. Alternatiflerimiz olsaydı ligde bambaşka yerde olurduk" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli hoca, "Bizim taraftarın maça gelmesi lazım. Altay maçında bin 200 kişi vardı. Adana Demirspor'un 32 bin taraftarı vardı. İnanılmaz destek veriyordu" diye konuştu.