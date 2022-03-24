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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay A Spor canlı yayınında konuşuyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor canlı yayınına konuk oldu. Rıza Çalımbay'ın yer aldığı programı haberimizden izleyebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 17:02 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 17:16
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay A Spor canlı yayınında konuşuyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Rıza Çalımbay'ın açıklamalarını haberimizden izleyebilirsiniz...

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Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından önemli notlar (Güncellenecektir)

Ligi bence Avrupa kupaları belirledi. Trabzonspor çok iyi kenetlendi. Mükemmel transfer yaptılar. Her takımın en iyi adamını aldılar. Bakasetas, Siopis, Visca.

Benim dönemimde Trabzonspor'a transfer istiyorduk, olmadı. Novak'ı aldık. Onun dışında alamadık. Şimdi Abdullah hoca en doğrusunu yaptı. 2'şer alternatifi olan bir takım tarattı.

Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş'ın Avrupa'da olması onları yıprattı.

Rize maçında Trabzonspor tam kadro çıksa alırdı. Eğercan olsaydı, diğerleri olsaydı, daha farklı olabilirdi. Tabi hocanın kendine göre bir görüşü var, haftaya Beşiktaş ile oynayacaklar.

Anadolu takımlarından iyi oyuncular çıkar. Şimdi maçlara gidip takip edemiyoruz pandemiden dolayı pek ama iyi futbolcular çıkıyor.

Bizim Gradel olsun, Fajsal olsun, Henrique olsun, çocuklar için büyük bir araştırma yaptık.

İnanılmaz şekilde sakatlıklar yaşadık, oyunu çeviremedik. Elimizde alternatiflerimiz olsaydı ligde bambaşka yerde olurduk.

Bizim taraftarın maça gelmesi lazım. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı. Adana Demirspor maçına gittik, 32.000 taraftarı vardı. İnanılmaz şekilde destek veriyordu taraftarı.

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