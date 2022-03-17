Rıza Çalımbay: Finale kalacağız

Adana Demirspor galibiyetiyle ligde nefes alan Sivasspor, sahasında Altay maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor. Kupada finali hedeflediklerini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, taraftarlardan da destek istedi. Çalımbay, "Avrupa'da güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah finale kalacağız ben takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor. Lig deki konumumuz için Altay karşılaşması bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım. Taraftar oyuncular için çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya giden bir ekip. Son oynadığımız maçta bin 200 kişi vardı. Bu Sivas'a yakışmıyor. Bugünden itibaren iyi bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Kalan maçlarda tribünleri doldurmamız gerekiyor" diye camiadan destek istedi.

AVERAJ HESABI

3 maçlık galibiyet hasretine Adana'da son veren Sivas, alt sıralardan uzaklaşmak için Altay karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İzmir'deki ilk maç 1-1 sona ermişti.



"MÜTHİŞ OYNADIK"

Rıza Çalımbay, ligin flaş ekibi Adana Demirspor'u yenmelerinin büyük moral olduğunu vurguladı. Çalımbay, "Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak iyi bir galibiyet aldık" dedi.