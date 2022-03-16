Sivas, Altay’a hazır

Adana Demir deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Yiğidolar, İzmir ekibini de puansız göndermek istiyor.
GÖZ-GÖZ HÜSRANI
Lider Trabzonspor'a da 4-2 yenilip 6'da sıfır çeken Göztepe, lig tarihindeki en kötü serilerinden birini yakaladı. İzmir ekibi, 1999-00'de 8 maçlık puan alamama serisi yaşamıştı.
BU KEZ CAROLE GİTTİ
Konyaspor'a yenilen Kayseri'de Campanharo'nun kart cezası sona ererken, Carole cezalı duruma düştü. 4 asistle oynayan Fransız sol bek, K.Gümrük maçında olmayacak.