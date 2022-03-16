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Sivas, Altay’a hazır

Adana Demir deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. İşte detaylar ve Süper Lig'de haberler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Sivas, Altay’a hazır

Adana Demir deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Yiğidolar, İzmir ekibini de puansız göndermek istiyor.

GÖZ-GÖZ HÜSRANI
Lider Trabzonspor'a da 4-2 yenilip 6'da sıfır çeken Göztepe, lig tarihindeki en kötü serilerinden birini yakaladı. İzmir ekibi, 1999-00'de 8 maçlık puan alamama serisi yaşamıştı.

BU KEZ CAROLE GİTTİ
Konyaspor'a yenilen Kayseri'de Campanharo'nun kart cezası sona ererken, Carole cezalı duruma düştü. 4 asistle oynayan Fransız sol bek, K.Gümrük maçında olmayacak.

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