Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oyananacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KUPADA İLK RANDEVU

Sivasspor ile Fatih Karagümrük oynayacakları karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasında ilk kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce Süper Lig ve Türkiye 2. Lig'inde karşı karşıya gelen ekipler, kupada hiç karşılaşmamıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK KUPAYA 4. TURDAN BAŞLADI

Fatih Karagümrük kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Sarıyer'i 2-0 ile geçen Karagümrük, 5. Tur'da Bodrumspor'u 4-0 yenerek tur atladı ve son 16 Turuna kaldı. Karagümrük, Son 16 Turunda ise Süper Lig temsilcisi Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale kaldı. Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 27 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek için tıklayınız...