Yiğido pes etmez!

Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine Y.Malatya karşısında son veren Sivasspor, K.Gümrük deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde çok zorlu bir periyoda gireceklerini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımına uyarılarda bulundu. Çalımbay, "K.Gümrük, Beşiktaş, Antalya ve Adana Demirspor ile peş peşe oynayacağız ve bunların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız da iyileşirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

KUPAYI İSTİYORUZ

K.Gümrük maçında tek hedeflerinin, puan ya da puanlarla dönmek olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, kupada da eşleştikleri rakipleri karşısında iddialı olduklarını söyledi. Rıza Çalımbay, "Karagümrük, ligin en iyi takımlarından biri. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarında 200-300 kişiye oynadık. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye destek çağrısında bulundu.

İKİNCİ YARIDA KAZANDIK

Y.Malatya maçını, oyuncu ve taktik değişikliklerle kazandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı ancak ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. 2. yarıda oyuncu ve taktik değişikliklerimiz çok iyi oldu" diye konuştu.

FUTBOLCU KADAR ÖNEMLİ

Rıza Çalımbay, takımın sahada her şeyini ortaya koyduğunu ancak taraftarın da futbolcu kadar önemli olduğunu belirtti. Çalımbay, "Futbolcular her şeyini koyacak ama taraftar, futbolcu kadar önemli" dedi.