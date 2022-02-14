Sivasspor geri döndü

Ligde üst sıraları hedefleyen Sivasspor, sonuncu Y.Malatya'yı ağırladı. Malatya ekibi devreyi Kenan'ın golüyle üstün tamamladı. 2. yarıya hızlı başlayan Yiğidolar, 52'de Kayode'nin kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. 70'te Fajr yaklaşık 25 metreden füze gönderdi: 2-1. 88'de Dicko'nun kafa vuruşu direkten döndü ve sarı-siyahlılar beraberlik şansını kullanamadı. Kırmızı-beyazlılar 4 maç sonra kazanırken, evindeki 12 maçlık yenilmezliğini de sürdürdü. Y.Malatya'nın galibiyet hasreti ise 14 maça çıktı.



"ALTIN GİBİ 3 PUAN"

Sivas hocası Rıza Çalımbay, zorlu bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Rakibimiz çok iyi hücum hattına sahipti, bizi çok zorladılar. Bir gol yedik ama başka da yiyebilirdik. Altın değerinde 3 puan kazandık" dedi.