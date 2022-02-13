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Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 09:42
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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