Sivas Maximumda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün oynanan ve A Spor'un naklen yayınladığı Bandırma-Sivas maçında turu geçen Yiğidolar oldu: 4-2. Sivas, 2'nci dakikada Max Gradel'in golüyle öne geçti. 25'te Lokman'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Bandırma, 34'te Levent ile beraberliği buldu.



APPINDANGOYE KLASI

Gradel 45+3'te tekrar takımını öne geçirdi. Pes etmeyen Bandırma bu kez 54'te Landel ile skora eşitlik getirdi. 79. dakikada Appindangoye klas bir kafa golüyle Sivas'ı 3. kez avantajlı duruma getirirken, Gradel, 84'te bir gol daha atıp zaferi perçinledi.



Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turu geçtikleri için mutlu olduklarını kaydetti. Usta hoca "Süper Lig takımı ile maç yapmış gibiydik. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.



Yiğido, dün aldığı galibiyetle kupada çeyrek finale çıkarken, son dönemde yaşadığı düşüşü de bitirdi. Sivas, ligdeki son 4 maçın 2'sini kaybedip, 2'sinde berabere kalmıştı, kırmızı-beyazlılar moral buldu.



Maçın yıldızı Gradel, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını kaydetti. Fildişili futbolcu, "Umarım bu sonuç ligdeki maçlarımıza da yansır" dedi.



Gradel kupada attığı 3 golle ligdeki gol sayısını geride bıraktı. Ligde 19 maçta 2 golü bulunan 34 yaşındaki forvet, kupadaki ilk maçında 3 gol kaydetti