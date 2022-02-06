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SPOR HABERİ - Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 5-1 yenilen DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:36
SPOR HABERİ - Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Süper Lig'de en son bu sezonun 20. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Yiğido, 23. haftada da Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 25. haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30'da başlayacak.

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