Her maç final

Ligde 3 maçtır kazanamayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Gaziantep FK maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Elimizdeki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Transferi yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir" dedi. Gradel ve Fajr'ın Afrika Kupası'ndan elenmelerinin ardından takıma döneceklerinin hatırlatılması üzerine Rıza Çalımbay, "Erken dönselerdi avantaj olacaktı" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA BİR BÜTÜN OLMALIYIZ

Rıza Çalımbay, taraftarlardan da destek istedi. Tecrübeli teknik adam, "Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağız. Özellikle bu kadar eksiğimiz olduğu maçlarda yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.