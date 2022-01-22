Sivasspor Fenerbahçe maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu! "1-2 gol daha bulabilirdik"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;



"İlk yarı istediğimiz şekilde oynayamadık. 1-0 mağlup kapattıktan sonra ikinci yarıda taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. En çok orta yaptığımız maçlardan biriydi, çok güzel de pozisyonlar yakaladık.

Maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk ve elimizden gelen gayreti gösterdik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kayode, bana göre mükemmel oynadı ve oyunun şeklini değiştirdi Sefa'yla beraber. Bana göre ikinci yarıda 1-2 tane daha gol bulmamız gerekiyordu.

Transfer yapmamız gerekiyor. Zaten sakatlarımız var. Hasta olan, AFCON'da olan oyuncularımız var. Yetişmiyor, bazen olmuyor ama kesinlikle planımız var. Bu maç böyle gitti ama bir sürü maç oynayacağız. Bu oyuncuların ne zaman döneceği belli değil."