Sivasspor’da 8 eksik var

Sivas, bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Hakan, Felix, Ulvestad, James, hasta olan Goutas ile Ziya ve ülkelerinin milli takımlarındaki Fajr ile Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
Sivas, bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Hakan, Felix, Ulvestad, James, hasta olan Goutas ile Ziya ve ülkelerinin milli takımlarındaki Fajr ile Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.