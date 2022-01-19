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Sivasspor’da 8 eksik var

Sivas, bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Hakan, Felix, Ulvestad, James, hasta olan Goutas ile Ziya ve ülkelerinin milli takımlarındaki Fajr ile Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Sivasspor’da 8 eksik var
Sivas, bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 8 eksik var. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Hakan, Felix, Ulvestad, James, hasta olan Goutas ile Ziya ve ülkelerinin milli takımlarındaki Fajr ile Gradel, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
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