‘Kadroları kaliteli’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takımı da tebrik ediyorum. Hiç kimse beraberliği düşünerek oynamadı Mükemmel bir lig maçı oldu" dedi. Usta hoca "Trabzonspor'un kaliteli kadrosu var. Bunun üstüne koyarak gidiyorlar" ifadesini kullandı.



ÇALIMBAY ARTIK İKİNCİ

Öte yandan Çalımbay, zor bir istatistiğe de imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Şenol Güneş'i (579 maç) geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maçta görev yapan ikinci teknik direktör olmayı başardı. Listenin ilk sırasında 621 maçla Samet Aybaba bulunuyor.