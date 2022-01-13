Sivas'a dinamo

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Konyaspor galibiyetiyle başlayan Sivasspor, transferde de kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlı yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Gradel ve Fajr'ın Afrika Kupası'na gitmesinden sonra, "3 tane transfer istedim. Bunları da yaparsak çok daha iyi ve alternatifli bir takımımız olacak" sözleri üzerine harekete geçti. Yiğidolar, Polonya'da Lechia Gdansk forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Tomasz Makowski ile prensip anlaşmasına vardı.



İLK KEZ YURT DIŞINA ÇIKACAK

Sivas ekibinin önümüzdeki günlerde Moakowski'yle resmi imzaları atacağı öğrenildi. Genç dinamo, Polonya'nın A Milli Takımı hariç tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. Bu sezon forma giydiği 15 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 1 gol, 3 asist katkısı sağladı. Transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez yurt dışına çıkacak olan başarılı orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.