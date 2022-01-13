Hedefimiz 3’te 3 yapmak

Rıza Çalımbay, lider Trabzonspor'la başlayacakları 3 maçlık periyodu kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. Çalımbay, "Zor maçlar oynayacağız. Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan çok önemli. Deplasman iç saha fark etmeden oynayıp bu maçlarımızı kesinlikle iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz var. Sivaslı olduğum için sorumluluğum çok büyük. Ekibimle birlikte istikrarlı şekilde çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.