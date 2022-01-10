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Sivasspor’dan Konya’ya darbe!

Yiğidolar, evinde 16 maçtır yenilmeyen Konyaspor’u James’le geçti. Yeşilbeyazlılar, lider Trabzon’un kazandığı haftada zirve yarışında ağır yara aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor’dan Konya’ya darbe!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Konyaspor, 2 maçtır kazanamayan Sivasspor'a takıldı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Afrika Kupası'na giden takımın en etkili isimleri Gradel ve Fajr'dan yoksun Yiğidolar, 66'da bu sezon ligde ilk kez ağları sarsan James'in golüyle yeşil-beyazlıların sahasındaki namağlup unvanına son verdi. Konya ekibi, 8 Mart 2021'den bu yana, 16 maç sonra ilk kez evinde kaybetti. Ligde 5 maç sonra mağlubiyetle tanışan İlhan Palut'un öğrencileri, üst üste 4 maçlık galibiyet serisini de yitirdi. 2 maç sonra kazanan kırmızı-beyazlılar ise deplasmanda son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

3 PUANI HAK ETTİK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya'da iyi mücadele ettiklerini söyledi. Çalımbay, "Zaman zaman hatalarımız oldu ama iyi oynadık ve mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

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