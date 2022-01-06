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Max Gradel’in babası hayatını kaybetti!

Spor haberi... Sivasspor’un Fildişi Sahilli yıldızı Max Gradel’in babası hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 15:38
Max Gradel’in babası hayatını kaybetti!

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Max Gradel, baba acısıyla sarsıldı. 34 yaşındaki futbolcunun babası hayatını kaybetti. Ülkesinin milli takımında bulunan ve gelen bu ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Gradel şu anda Afrika'da bulunuyor. Kırmızı-beyazlı kulüp ise Gradel'in vefat eden babası için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Fildişi Sahilli futbolcumuz Max Gradel'in babasının vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Max Gradel'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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