Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Kayserispor-Sivasspor maçını takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'de ilk devre kapanıyor... 19. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. İşte zorlu karşılaşmayla ilgili tüm merak edilenler...

⏰KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Kayserispor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung; Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole; Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Mustafa Pektemek, Thiam; Gavranovic

Sivasspor: Vural; Oğuz, Goutas, Camara, Erdal; Kesgin, Cofie, Fajr; Henrique, Yatabare, Gradel

📈MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈

🔹Sivasspor son 5 maçta yenilmedi.

🔹Kayserispor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.