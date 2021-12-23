Sivasspor’a Rize freni

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor fırtınası, Çaykur Rizespor karşısında dindi: 1-1. Ev sahibinin golünü 72. dakikada Kayode attı. Konuk ekip 74'te Josel Pohjanpalo ile karşılık verdi. Başka gol olmayınca maç berabere bitti. Sivas'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Rizespor ligde 9. deplasmanında ilk puanını aldı.

ALPER-BAİANO KIZARDI

Rizespor'da Alper Potuk 53. dakikada orta sahada Fajr'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Fabricio Baiano da 90'da ikinci sarıdan kızarınca yeşil-mavili ekip karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Sivasspor, 19. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Rizespor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.

FARKLI OLURDU

Rızespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Zor bir deplasmandan puan aldık. 10 kişi kalmasaydık farklı bir oyun olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Sivas'ta ise Rıza Çalımbay, kazanmaları gereken maçta puan verdiklerini söyledi.

RİZE'NİN GOLÜ 'VAR' İLE GELDİ

Rizespor'un Pohjanpalo ile attığı golde kaleci topu çelince hakem önce oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından topun kale çizgisini geçtiğini tespit edip, orta sahayı gösterdi. Sivasspor 26, Rizespor da 17 puana çıktı.