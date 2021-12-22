Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Rizespor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Gradel, Hakan, Erdoğan, Yatabare

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Emirhan, Alberk, Fabricio, Sabo, Alper, Umar, Deniz, Pohjanpalo