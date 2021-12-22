Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 72. dakikasında Kayode'den gelirken, konuk ekibin golünü Joel Pohjanpalo 75. dakikada kaydetti.
Rizespor'da Alper Potuk karşılaşmanın 53. dakikasında, Baiano ise uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu skorla Sivasspor puanını 26'ya, Rizespor ise 17'ye yükseltti.
Sivasspor 19. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olacak. Rizespor ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.