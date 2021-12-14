Sivas'ta bayram

Sivaspor, Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray'ı devirmeyi başardı: 1-0. Sarı-kırmızılı ekip karşısında kontratağa dayalı bir futbol ortaya koyan ve hızlı çıkışlar yapan kırmızı-beyazlılar, ilk 45 dakikada Henrique, Fajr ve Gradel ile etkili olmaya çalıştı. Ancak Muslera gole izin vermedi. G.Saray ise Feghouli ve Kerem'le gol aradı. Onlar da Ali Şaşal'ı aşamadı. İkinci yarıda ev sahibi daha etkili görünürken sık sık G.Saray kalesini sıkıştırmaya başladı. 65. dakikada Gradel penaltı bekledi.



G.SARAY'I SIKIŞTIRDI, GOLÜ BULDU

Maçın 73. Dakikasında Sivas tribünler gol diye ayağa kalktı. Kerem Atakan'ın vuruşunda Muslera son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi. 76'da Erdoğan da yokladı. Ev sahibi aradığı gole 80. dakikada ulaştı. Muslera'nın Luyindama'yla çarpışıp yerde kalmasının ardından Fajr, Yatabare'den aldığı pası ağlara yolladı. Hatay ve Alanya'nın ardından Galatasaray'ı da mağlup eden Sivasspor, 10. sıraya yükseldi ve çıkışının rastlantı olmadığını gösterdi. Galatasaray ise Trabzon'la arasındaki 16 puanlık farkı kapatma fırsatını tepmiş oldu.



Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Alkışlar eşliğinde sahadan ayrılan oyuncuların sevinci soyunma odasında da devam etti.



Sahadan 3 puanla ayrılan Sivasspor, G.Saray'ı Süper Lig'de Ocak 2009'dan (2-0) beri ilk kez gol yemeden mağlup etti.



Sivasspor'un başarılı futbolcusu Faycal Fajr, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Muslera'nın yerde kaldığı anlarda topu ağlara yollayan Faslı futbolcu, bu sezon ilk kez golle tanıştı. 33 yaşındaki Fajr'ın 13 maçta 3 de asisti bulunuyor.