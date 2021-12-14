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Attığımız gole üzüldüm

Sivas, Muslera’nın sakatlanmasının ardından galibiyet golüne ulaşırken tecrübeli çalıştırıcı maç sonrası, “Böyle bir gol atmayı istemezdik” dedi

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Attığımız gole üzüldüm
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray galibiyetine çok da sevinemediğini söyledi. Fajr, Luyindama'yla çarpışan Muslera'nın yerde kaldığı anlarda golü ağlara bırakırken Çalımbay maç sonrasında, "Böyle bir golle kazandığımız için üzgünüm" diye konuştu. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera'ya üzüldüm. Luyindama ile kötü çarpışmışlar. Öyle bir gol olmasını istemezdik ama maalesef öyle gerçekleşti. Beşiktaş- Giresun maçındaki gibi olsa ben kabul etmezdim" ifadesini kullandı.
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