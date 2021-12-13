Yiğidolar 3’te 3 aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçta 6 puan topladı ve yükselişe geçti. Sahasında da 7 maçtır bileği bükülmeyen kırmızı-beyazlılar, son yenilgisini ise Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı 2-1'lik skor ile almıştı. Sivasspor, Avrupa'daki performansını lige yansıtamayan güçlü rakibi karşısında kazanıp 3'te 3'le serisini devam ettirmenin peşinde. Öte yandan Sivas ekibinde Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personeli, kritik maç öncesinde kahvaltıda buluştu ve moral depoladı.