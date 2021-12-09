Aslan'a gözdağı!

Süper Lig'de sezona kötü başlayan Sivasspor, yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Geçen sezonun flaş ekibi Yiğidolar, ligde 6 maçlık galibiyet hasretine iki hafta önce 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle son verdi. Ardından ligin formda ekiplerinden Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0'la geçen kırmızı-beyazlılar, gözünü sahasındaki Galatasaray maçına çevirdi. İlk yarıda kalan tüm maçları çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık, takımımızda herkese güven geldi. Sakat arkadaşlarımız da döndü. Tek amacımız Galatasaray maçı, bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

SAHASINDA 7 MAÇTIR NAMAĞLUP

Sivas'ta 7 maçtır yenilmediklerinin altını çizen Çalımbay, güçlü rakipleri karşısında alacakları galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti. "Ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmek istiyorsak, kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diyen tecrübeli teknik adam, "Kolay değil, zor maçlar oynayacağız bunun farkındayız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. İyi şeyler yapıyoruz, iyi oynuyoruz. Galatasaray ile çok güzel bir maç oynayacağız. Kendimizi antrenmanlarda hazırlayacağız, hem de mental olarak hazırlamamız gerekiyor ki bu maçı kazanalım. Arkadaşlarımın çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. İnşallah taraftarımız tribünü doldurur. Biz bu maçtan çok iyi şekilde çıkmak istiyoruz" diye umut dağıttı.