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Yiğido Aslan'ı gözüne kestirdi

Son iki maçında Hatayspor (4-0) ve Alanyaspor'u (1-0) mağlup eden Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı. Evinde kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Zorlu bir maç olacak. G.Saray da uzun süreden beri kazanamıyor. Bu maça mutlak 3 puan gözüyle bakıyorlar. Biz de kazanmak için sahada olacağız." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Yiğido Aslan'ı gözüne kestirdi
Son iki maçında Hatayspor (4-0) ve Alanyaspor'u (1-0) mağlup eden Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı. Evinde kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Zorlu bir maç olacak. G.Saray da uzun süreden beri kazanamıyor. Bu maça mutlak 3 puan gözüyle bakıyorlar. Biz de kazanmak için sahada olacağız. Umarım kazanır ve 3'te 3 yaparız" dedi. Öte yandan pazartesi günü oynanacak maçın biletleri 30-100 TL arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu.
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