Sivas baskını

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Hatay'ı yenerek çıkışa geçen Sivasspor, Alanyaspor'u da deplasmanda yıktı. İlk yarı kısır geçti. 7'de Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali kontrol etti. 10'da Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı. 22'de Gradel ıskaladı.

10 KİŞİYLE KAZANDI

53'te Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 76'da Gradel yine auta gönderdi. 85'te sarı kart gören Uğur Çiftçi 86'da Tetah'a faul yapınca atıldı. 87'de Efecan'ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

İLK YARIYI İYİ BİTİRECEĞİZ

Sivasspor Teknik Direktörü "Bu maç, diğer maçın anlam kazanması açısından önemliydi. Başından sonuna kadar iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Önemli olan önümüzdeki 4 maçı iyi şekilde bitirmek. İlk yarıyı iyi noktada bitireceğimize inanıyorum. Şimdi G.Saray'a hazırlanacağız" diye konuştu.

HASTA OLAN ÇOK İSİM VAR

Alanya'DA Teknik Direktör Bülent Korkmaz hastalıklardan dem vurdu. Tecrübeli hoca, "12 gündür yaşadığımız zor süreç var. 22 oyuncumuz Türkiye Kupası maçı öncesi ve sonrasında hastaneye uğradı. Hasta isimlerle oynadık" dedi.

UĞUR, G.SARAY MAÇINDA YOK

Sivasspor'da maçın son bölümlerinde çift sarı kart gören Uğur Çiftçi cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki sol bek, gelecek hafta Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek. Uğur'un yerine Ziya Erdal'ın forma giymesi bekleniyor.