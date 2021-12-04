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Sivasspor'da kırmızı kart gören Uğur Çiftçi Galatasaray maçında yok!

Son dakika spor haberi: Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Çiftçi, gelecek hafta Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:25
Sivasspor'da kırmızı kart gören Uğur Çiftçi Galatasaray maçında yok!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 1-0 Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanana Alanyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, sarı kart gördü. Maçın 86. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Çiftçi oyun dışı kaldı.

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray maçında görev alamayacak.

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