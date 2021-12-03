Hayati maç

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son yıllarda en başarılı Anadolu takımı olduklarını savunun tecrübeli çalıştırıcı, "Son 10 yılda 2 sene üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı hatırlamıyorum. Biz bunu başardık. Bana göre son zamanların en başarılı Anadolu takımıyız. Güzel şeyleri yapanlar bu arkadaşlarımızdı. Yine bunu devam ettirmek için bütün gayreti gösteriyoruz" şeklinde görüşünü belirtti.

MUHTEŞEMDİ

4-0 kazanılan Hatay maçında çok arzulu olduklarını aktaran Çalımbay, taraftarların muhteşem olduğunu dile getirdi. Çalımbay, "Alanyaspor ile oynayacağımız hayati bir mücadele olacak. İyi bir takım. Çok dikkatli olacağız. Oradan puan ya da puanlar almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok güzel bir hava yakaladık. Zaten çok güzel bir arkadaşlığımız var, bunu sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.