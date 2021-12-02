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İşte Yiğido’nun hedefi

Sivas, ilk yarıda kalan 5 maçı kayıpsız kapatmayı planlıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 06:50
İşte Yiğido’nun hedefi

Süper Lig'de tam 6 hafta sonra galibiyet özlemine son veren Sivasspor'da yüzler gülüyor. Sezonun flaş takımlarından Hatayspor'u 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, yeni hedefi belirledi. İlk yarıda kalan 5 maçı da kayıpsız geçmeyi planladıklarını belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, "Beklentilerin altında kaldığımız bir sezona başladık. Hatayspor karşısında aldığımız galibiyet çok önemliydi. Şimdi bu galibiyetleri istikrarlı bir hale getirmeliyiz. İlk olarak hedefimiz, ilk yarıda kalan 5 karşılaşmayı da kayıpsız geçmek" dedi. Bu arada Yiğidolar, dün tesislerinde 1.5 saat süren idman yaptı.

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