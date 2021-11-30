Sivas’ın dönüşü

Teknik direktör Çalımbay sıkıntılı günleri atlattıklarını belirterek, “Hatay ligin en iyi takımlarından birisi. Güzel bir galibiyet oldu. İlk yarıda 5 maçımız kaldı. Hepsi zor. En iyi şekilde bitirmeliyiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı. 4-0'lık galibiyet moralleri yerine getirirken, Yatabare'nin hat-trick, Gradel'in de 4 asist yapması sevinci katladı. Karşılaşmayı cezası nedeniyle locadan izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay son dönemde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, "Hatay karşısında mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ligin en iyi takımlarından biri. Ona göre hazırlandık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Taraftara da teşekkür ediyorum" dedi. Çalımbay, ligin ilk yarısında 5 maçları kaldığını hatırlatarak, "Hepsi de zor maçlar. İyi takımlarla oynayacağız. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz lazım" diye konuştu.