Ne Sivas ne Giresun

Süper Lig'de galibiyeti unutan Sivasspor evinde Giresunspor'a mağlup etmek istiyordu ancak yine olmadı. Beşiktaş'a kaybeden ardından Antalyaspor, Adana Demirspor ve Altay ile berabere kalan Yiğidolar, Karadeniz temsilcisini de aşamadı. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

10 KİŞİ KALDILAR

Ev sahibi Sivasspor, Yatabare, konuk Giresunspor ise Doukara ile etkili olmaya çalıştı. Ancak her iki takımın kalecileri de formdaydı. 84'te Diabate'yi düşüren Sivaslı Uğur kırmızı gördü. 88'de ise Gradel'i çekerek indiren Giresunlu Traore çift sarı kart görerek atıldı.

ÇOK KÖTÜ OYNADIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takımını eleştirdi. Çalımbay "Beklemediğim kadar kötüydük. Sanki sahada 8 kişiydik" dedi. Giresun'un hocası Hakan Keleş 1 puana sevindiklerini belirtti.