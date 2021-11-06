Sivasspor Giresunspor maçı CANLI izle! Sivas Giresun maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede hakem hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
SİVASSPOR-GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Pedro, Kayode, Yatabare
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Doukara
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Giresunspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.