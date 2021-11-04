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En yetenekliler Gradel&Henrique

Sivasspor'un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "Yiğidolar Cevaplıyor" programına konuk oldu. Takım hakkındaki düşüncelerini paylaşan tecrübeli maestro, "Takımın en çalışkanı Uğur Çiftçi, en hırslısı ve en duygusalı ise benim. Takımdaki en yetenekli isimler Max Gradel, Henrique ve Uğur Çiftçi." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
En yetenekliler Gradel&Henrique
Sivasspor'un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "Yiğidolar Cevaplıyor" programına konuk oldu. Takım hakkındaki düşüncelerini paylaşan tecrübeli maestro, "Takımın en çalışkanı Uğur Çiftçi, en hırslısı ve en duygusalı ise benim. Takımdaki en yetenekli isimler Max Gradel, Henrique ve Uğur Çiftçi. Takımımızdaki en sessiz futbolcular ise Samba Camara ile Ulvestad. Uğur ile Felix ise en çok konuşan isimler. Hakan Arslan da en bonkörümüz" değerlendirmesini yaptı.
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